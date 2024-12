A Vicenza i test di usabilità della nuova app regionale ViviVeneto

Il Comune di Vicenza conferma l’impegno nell’innovazione digitale, ospitando e coordinando, nell’ambito del progetto Rete dei Punti di Facilitazione Digitale, in collaborazione con il Digital Innovation Hub (DIH) Vicenza, i test di usabilità della nuova applicazione ViviVeneto, rilasciata recentemente dalla Regione del Veneto in una veste rinnovata.I test si sono svolti al DIH Vicenza, sede principale della rete di facilitazione digitale coordinata dal Comune. Nel corso di due giorni, a fine novembre, 10 rappresentanti della organizzazioni aderenti alla rete di partenariato locale hanno partecipato a diverse sessioni. Con il proprio smartphone hanno eseguito attività come la personalizzazione della homepage, la ricerca di punti di interesse e l’utilizzo della funzione “Intorno a te”. Le sessioni, registrate per un’analisi approfondita delle interazioni, si sono concluse con la compilazione di questionari per raccogliere impressioni e suggerimenti.«Rendere il digitale accessibile è una priorità per il Comune di Vicenza e per progredire nella strada dell’innovazione la collaborazione tra istituzioni è indispensabile – ha dichiarato il l’assessore alla digitalizzazione e all’innovazione Leonardo Nicolai -. I test rappresentano un passo fondamentale verso il rilancio di un’applicazione pensata per semplificare l’accesso ai servizi digitali regionali, avvicinando i cittadini alla tecnologia e migliorando la loro esperienza online».«L’attenzione all’usabilità è fondamentale per creare strumenti che abbiano un impatto reale – ha aggiunto Matteo Pisanu, responsabile del Digital Innovation Hub -. Grazie al coordinamento col Comune, ViviVeneto sarà un’app ancora più apprezzata e inclusiva».ViviVeneto è un’applicazione sviluppata dalla Regione Veneto nell’ambito dell’Agenda Digitale e del Pnrr, con l’obiettivo di centralizzare l’accesso ai servizi pubblici digitali. L’app permette di personalizzare i servizi di interesse, come notifiche e widget, per un’esperienza su misura; consultare in tempo reale informazioni utili, come l’affluenza ai pronto soccorso o la disponibilità di punti di interesse locali; effettuare pagamenti digitali in modo semplice e sicuro tramite la funzione Portafoglio; richiedere informazioni riguardo i Punti Digitali Facili e molto altro.L’obiettivo principale è offrire ai cittadini uno strumento intuitivo e accessibile, capace di abbattere le barriere del divario digitale e favorire l’uso consapevole dei servizi pubblici.I test di usabilità sono una fase cruciale nello sviluppo di servizi digitali come ViviVeneto, poiché consentono di verificare quanto sia semplice e intuitiva l’interazione con l’app attraverso l’osservazione diretta degli utenti mentre eseguono compiti specifici. Questo approccio permette di identificare eventuali difficoltà nell’uso dell’interfaccia, ottimizzare la navigazione e migliorare “la trovabilità” dei contenuti, valutare il livello di gradimento complessivo dell’esperienza utente, raccogliere feedback preziosi per perfezionare il servizio prima del lancio ufficiale.Hanno aderito ai test svolti al DIH Vicenza Renato Riva per FNP Cisl, Elena De Boni e Gianfranco Lanaro per ANAP Vicenza, Luciana Sedda e Stefania Calledda per l’associazione culturale Grazia Deledda di Vicenza, Vicenza Gigli per Senior Veneto APS, Benedetta Fasolo, Letizia Meriga e Alex Prosdocimo per DIH Vicenza e, infine, Ferdinando Fasolo.L’app ViviVeneto è disponibile gratuitamente nei principali store online.