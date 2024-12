A Chiampo inaugurata la “Sala della Gentilezza”

A Chimapo il 23 novembre scorso è stata inaugurata la “Sala della Gentilezza”, la prima stanza multisensoriale della provincia, presso la Biblioteca Civica G. Zanella Chiampo. Realizzata con l’approccio Snoezelen, la sala è uno spazio unico, pensato per stimolare i sensi e favorire il benessere di tutti, in particolare delle persone con bisogni speciali. Un ambiente dove tranquillità e serenità sono al centro, per offrire un’esperienza che promuove inclusività, cura e rispetto. “Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto – dice il sindaco Filippo Negro – che rappresenta un passo importante verso una Chiampo sempre più attenta e sensibile alle necessità di tutti i suoi cittadini. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno, ed in particolare a Sofia Bertoli e ad Alessandra Orso.Invito tutti a visitare la sala e scoprire questo nuovo spazio dedicato al benessere di ciascuno”.