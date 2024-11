A Chiampo alunni al voto per scegliere il nome del parco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’esperienza educativa e partecipativa ha coinvolto gli studenti della scuola media paritaria “A. Melotto” di Chiampo, che giovedì 21 novembre hanno preso parte a una simulazione elettorale per scegliere il nome del nuovo parco di Colle Cimatico. L’iniziativa fa parte del progetto ECO – Ecosistemi di comunità = Opportunità, promosso dal Gruppo Pleiadi, dai Comuni di Chiampo e Senigallia e finanziato dal bando Habitat 2020 della Fondazione Cariverona.

Il progetto, nato per valorizzare le aree verdi del territorio, ha reso gli studenti protagonisti attivi di un processo democratico. Le classi seconde e terze della scuola hanno votato tra tre proposte: Il sentiero vivente, L’Eco della natura e La voce del bosco. Grazie a un “seggio elettorale” appositamente allestito, i giovani hanno potuto vivere un’esperienza di partecipazione civica, stimolando il senso di appartenenza alla comunità. Al termine dello spoglio delle schede, condotto insieme al Gruppo Pleiadi e al comitato genitori, è stato decretato vincitore il nome La voce del bosco.

Il progetto ECO ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche la cittadinanza di Chiampo attraverso le comunità di pratica, gruppi di lavoro coordinati dalla cooperativa Scatola Cultura. Questi incontri hanno raccolto idee e desideri dei cittadini sul futuro del parco di Colle Cimatico. La facilitatrice Sara Meggiolaro ha condotto tre focus group per discutere delle problematiche e delle potenzialità dell’area, sintetizzando le proposte in un report condiviso con il Comune di Chiampo.

Il successo dell’iniziativa non si misura solo nella scelta del nome del parco, ma anche nella capacità di coinvolgere diverse generazioni e di trasformare uno spazio verde in un simbolo di collaborazione tra cittadini e istituzioni. La voce del bosco non sarà solo il nome del parco, ma anche un richiamo al dialogo e alla sostenibilità.