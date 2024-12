A CASTELGOMBERTO LA PRIMA AULA MULTISENSORIALE DELLA VALLE DELL’AGNO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È stata inaugurata ieri, presso le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale (ICS) Fermi di Castelgomberto, la prima stanza multisensoriale della Valle dell’Agno, una delle prime del genere nella provincia di Vicenza. Realizzata con l’approccio Snoezelen, questo spazio innovativo è stato progettato per stimolare i sensi e favorire il benessere, con particolare attenzione alle esigenze degli alunni con bisogni speciali.

Che cos’è una stanza Snoezelen?

Il termine Snoezelen deriva dalla combinazione delle parole olandesi “snuffelen” (esplorare) e “doezelen” (rilassarsi). Si tratta di un ambiente multisensoriale che offre stimoli visivi, sonori, tattili e olfattivi, promuovendo rilassamento e interazione. Originariamente concepita per persone con disabilità, questa metodologia è oggi utilizzata anche in contesti educativi per migliorare il benessere emotivo e l’apprendimento.

Davide Dorantani, sindaco di Castelgomberto, ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Questa stanza non è un semplice spazio ludico, ma un ambiente fondamentale per la crescita dei ragazzi. Stimola i cinque sensi, aiutando gli alunni a elaborare emozioni, aumentare le loro capacità e rafforzare il desiderio di apprendere e relazionarsi.”

La dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, Nicoletta Morbioli, ha lodato l’iniziativa:

“Un’aula come questa migliora l’apprendimento e le relazioni attraverso la stimolazione sensoriale. Un ambiente bello è il terzo educatore, dopo gli insegnanti e i compagni.”

Il dirigente dell’ICS Fermi, Leopoldo Spinelli, ha aggiunto:

“Questa stanza multisensoriale è una novità per il nostro territorio e coerente con la mission dell’istituto: promuovere innovazione, sostenibilità e inclusività. È un’occasione di benessere non solo per gli alunni, ma anche per il personale scolastico, offrendo un’esperienza terapeutica e di crescita condivisa.”

La stanza multisensoriale rappresenta un grande passo avanti per l’educazione inclusiva nel territorio, offrendo a studenti e insegnanti un luogo in cui emozioni, apprendimento e relazioni si intrecciano, favorendo un’esperienza educativa innovativa e profonda.