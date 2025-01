A Castelgomberto e Brogliano il CUP itinerante (video)

I Comuni di Castelgomberto e Brogliano, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica, hanno introdotto un’importante innovazione nell’assistenza sanitaria territoriale: il servizio di CUP (Centro Unico di Prenotazione) itinerante. Attivato a ottobre 2024, il progetto è stato ideato per avvicinare i servizi sanitari alla comunità, con particolare attenzione agli anziani, offrendo loro la possibilità di accedere alla sanità direttamente sul territorio.

Grazie a questa iniziativa, proposta dalla dirigente dell’Ulss 8 Berica, Patrizia Simionato, un operatore sanitario si reca periodicamente nei Comuni per fornire informazioni, assistenza e prenotare visite mediche. I primi riscontri sono stati positivi, con cittadini soddisfatti che possono usufruire di un servizio di sanità a chilometro zero, migliorando così l’accessibilità e il supporto sanitario.



Il servizio sarà attivo tutti i mercoledì, dalle 8:30 alle 10:30, presso la sede dell’Associazione Anziani San Giuseppe di Castelgomberto. Successivamente, l’operatore si trasferirà nel Comune di Brogliano.



Il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani, ha dichiarato:

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa proposta, che rappresenta un’importante iniziativa di vicinanza ai cittadini. Il CUP itinerante consentirà alle persone, soprattutto agli anziani con difficoltà nell’utilizzo di computer o telefono, di accedere facilmente ai servizi sanitari. Mi rivolgo ai cittadini affinché utilizzino questa opportunità, perché mette la salute al centro e porta l’assistenza direttamente sul nostro territorio.”

Il sindaco di Brogliano, Dario Tovo, ha aggiunto:

“Si tratta di un servizio essenziale, grazie al quale i cittadini di Brogliano potranno prenotare visite direttamente in municipio, ogni mercoledì dalle 10:30 alle 12:30. Abbiamo già ricevuto riscontri molto positivi: l’operatore è in grado di programmare più visite nello stesso giorno e nello stesso ospedale, offrendo un aiuto concreto a chi ha difficoltà con gli strumenti tecnologici. Questo servizio, pur pensato per chi ne ha più bisogno, è comunque aperto a tutti.”





Obiettivi del CUP itinerante:



Facilitare l’accesso alle prenotazioni sanitarie.

Offrire supporto personalizzato ai cittadini con difficoltà nell’utilizzo di strumenti tecnologici.

Ridurre i tempi e semplificare la gestione delle visite mediche.

Grazie all’impegno congiunto dei Comuni e dell’Ulss 8 Berica, il CUP itinerante rappresenta un passo avanti nella cura del territorio e nella promozione del benessere della comunità.



Informazioni:



Castelgomberto: sede Associazione Anziani San Giuseppe, ogni mercoledì dalle 8:30 alle 10:30.

Brogliano: municipio, ogni mercoledì dalle 10:30 alle 12:30.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini interessati.