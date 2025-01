Servizio Civile Universale: 4 posti disponibili con la Comunità Papa Giovanni XXIII

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani sul territorio veneto possono scegliere il Servizio Civile! Si tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 18 febbraio.

Con l’ente sono disponibili 4 posti nei territori delle province di Vicenza e Verona. Scegliendo uno dei 3 progetti disponibili i giovani potranno coinvolgersi e sperimentarsi per un anno a supporto di persone con problematiche legate alle dipendenze in una comunità terapeutica, supportare persone senza fissa dimora o impegnarsi nella redazione di un giornale in attività di sensibilizzazione e divulgazione su tematiche sociali.

Il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio attorno a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 € mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025

I PROGETTI

Nel progetto UN ANNO DA SBALLO 2025 c’è la possibilità per un giovane o una giovane di impegnarsi in attività di supporto a persone con problematiche legate alle dipendenze che vivono nella Comunità Terapeutica a Lonigo (VI). Questo progetto da’ la possibilità inoltre di passare 2 dei 12 mesi dell’esperienza, in Croazia, presso due comunità terapeutiche dell’ente.

Scegliendo invece il progetto IL PESO DELLA VALIGIA 2025 si verrà coinvolti in attività di sostegno a persone senza fissa dimora, accolte presso la “Capanna” di Monticello Conte Otto (VI), per favorire inclusione sociale, accesso alle cure di base e sviluppo delle autonomie. Anche in questo caso, il progetto da’ la possibilità di passare due mesi all’estero, questa volta in Grecia, ad Atene.

Nel progetto VIVERE LA PACE 2025 invece, l’associazione ricerca due giovani che abbiano desiderio di spendersi in attività di comunicazione e sensibilizzazione nella redazione di un giornale a Legnago, in provincia di Verona.

«Sento che sono cambiate molte cose rispetto ai primi tempi – racconta Elena, in Servizio Civile a Castelgomberto – ho avuto costantemente l’occasione di fare diverse attività e vivere delle esperienze che mi hanno fatta crescere».

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani potranno scegliere anche uno dei 38 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2024-2025/