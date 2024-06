Radio Oreb: da 50 anni una voce amica per tante persone

Compie 50 anni Radio Oreb, un vero primato tra le emittenti comunitarie. Il monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive finì in Italia nel 1975. Ma già da qualche anno si era aperta la stagione delle “radio libere”, soprattutto ad opera di intraprendenti radioamatori. Tra questi c’era il parroco di Lisiera, don Alfonso Scremin, che nella primavera del 1974 posizionò un’antenna da 4 watt sul campanile della chiesa e iniziò a trasmettere la Messa per gli ammalati e gli anziani della piccola comunità alle porte di Vicenza. Ottenuta la prima regolare concessione del Ministero delle Telecomunicazioni, grazie alla generosità di tanti ascoltatori, trasmettitori e ponti radio si moltiplicarono fino a coprire in fm (frequenza regionale 90.20) le intere provincie di Vicenza, Padova e Venezia, nonché di parte del trevigiano e del polesine. Contemporaneamente si strutturò il palinsesto, dando vita ad una proposta editoriale originale che coniuga la messa in onda di celebrazioni, momenti di preghiera, programmi di carattere ecclesiale, culturale e sociale (in parte auto prodotti e in parte ripresi da Radio Vaticana e da Radio in Blu) e musica, soprattutto classica e cristiana. Oltre che dalla chiesa di Lisiera, Radio Oreb trasmette stabilmente dalla Cattedrale di Vicenza, dal Santuario di Monte Berico, dal Monastero del Carmelo, dai santuari di Scaldaferro e Marola, dalla Sala Teatro del Centro Diocesano “Onisto”. La Radio è attualmente gestita dall’Associazione Oreb, strettamente legata alla Diocesi di Vicenza, e può contare, oltre che sul direttore e assistente spirituale don Alessio Graziani (da un anno direttore anche del settimanale La Voce dei Berici), su 2 dipendenti e su oltre 50 volontari (dai 10 ai 90 anni) che settimanalmente si alternano nei luminosi e accoglienti studi dell’emittente per la realizzazione dei diversi programmi. In occasione del 50° è stata realizzata una brochure illustrativa stampata in 30mila copie e in distribuzione in questi giorni nelle principali parrocchie e santuari del Veneto, nonché attraverso i settimanali diocesani di Vicenza, Padova e Venezia. Sono stati anche realizzati dei nuovi jingles, con le voci dei volontari e dei diversi direttori e assistenti spirituali che si sono succeduti nel tempo, tra cui don Max Bernardi, padre Pasquale di Pietro e don Emanuele Cuccarollo.

Il programma delle celebrazioni per i 50 anni di attività di Radio Oreb, che prevede diverse iniziative fino a gennaio 2025, si aprirà giovedì 6 giugno alle 20 nella chiesa parrocchiale di Lisiera con una Messa solenne di Ringraziamento presieduta dal vescovo emerito di Vicenza mons. Beniamino Pizziol. Il vescovo Giuliano, negli stessi giorni a Lourdes con il pellegrinaggio diocesano Unitalsi ha espresso un messaggio carico di gratitudine e speranza: “Radio Oreb è una radio “posta sul monte” per mantenere vivo il legame con il Signore intessuto di preghiera, riflessioni, approfondimenti pastorali e di attualità. Autentico strumento di evangelizzazione, entra nelle case con discrezione e diffonde il “profumo di Cristo”, aiutando tante persone. spesso sole, a sentirsi parte viva del Suo corpo che è la Chiesa. E con la compagnia di Cristo e dei fratelli, camminare verso il regno di Dio con il cuore ricolmo di speranza”. Per l’occasione anche papa Francesco ha voluto inviare, attraverso il cardinale Parolin, un telegramma che sarà letto durante la celebrazione.

Dopo la Messa, animata dal coro Ad Alta Voce, i volontari della Radio proporranno un saggio dei loro programmi: dai giovani di Karibù al filò di C’era una volta, dai bambini di Popotus al racconto spirituale di Santi giovani, giovani santi, per concludere con la consegna di alcuni riconoscimenti speciali (il tutto naturalmente trasmesso in diretta) e un rinfresco per tutti in piazza. Tra gli appuntamenti dei prossimi mesi, si segnalano in particolare: sabato 21 settembre alle 20.45 il grande concerto gospel con i New Generation Gospel Crew nel Tempio di San Lorenzo; martedì 15 ottobre alle 17 il Vespro Solenne e la catechesi con il patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia al Carmelo di Monte Berico; sabato 19 ottobre alle 9.30 la mattinata di studio all’Istituto Rezzara di Vicenza su “I 100 anni della radio in Italia. Il ruolo e il futuro delle emittenti pubbliche, private e di settore. Il caso Radio Oreb” con Massimiliano Menichetti (Radio Vaticana) Giovanni Stefani (RAI Veneto) e Alessio Graziani (Radio Oreb). A gennaio 2025 i volontari di Radio Oreb parteciperanno al Giubileo della Comunicazione a Roma.