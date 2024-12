Per la Fiera di Verona un nuovo impianto fotovoltaico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Gruppo Veronafiere rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale con un nuovo impianto fotovoltaico da 5mila metri quadrati. Inaugurato ieri, ha la capacità di produrre in un anno 1.184,3 MWh di energia pulita, pari al consumo di 300 appartamenti, evitando l’emissione in atmosfera di 770 tonnellate di anidride carbonica. I 2.183 pannelli solari che compongono la struttura sono stati installati sul tetto del padiglione 8 del quartiere fieristico veronese, con un investimento totale di 886mila euro e sei mesi di lavori. Il 51% dell’energia elettrica ricavata è destinata all’autoconsumo, coprendo il fabbisogno di quattro padiglioni espositivi (6, 7, 8, 10) e dell’area esterna “E”; il restante 49% viene immesso in rete. Ma è già in fase di studio un sistema con punti di prelievo diffusi e ottimizzati per incrementare fino all’86% la quota di energia a disposizione delle attività della Fiera.ANSA VENETO