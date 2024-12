OTB avvia una nuova iniziativa solidale negli store europei

OTB, polo internazionale di moda e lusso, e i suoi brand consolidano il proprio impegno per sostenere i progetti di OTB Foundation, l’organizzazione non profit del gruppo, attraverso il coinvolgimento attivo dei propri clienti in tutta Europa. Il Gruppo, infatti, ha introdotto una nuova modalità di donazione solidale a OTB Foundation all’interno di tutti gli store diretti dei propri brand sul territorio europeo.

A partire dal mese di dicembre e in occasione del Giving Tuesday, movimento globale che invita alla generosità, attraverso i terminali POS di tutti i negozi diretti in Europa di Diesel, Jil Sander, Maison Margiela e Marni, oltre che nei punti vendita e negli outlet a marchio Brave Kid, i clienti potranno scegliere di effettuare una donazione cashless a favore di OTB Foundation al termine del proprio acquisto. Il sistema si basa sul servizio GIVING di ADYEN, che permette la raccolta fondi senza costi aggiuntivi per il cliente.

Le donazioni contribuiranno a tutti i progetti di OTB Foundation, che da anni si impegna nella realizzazione di iniziative di sviluppo sociale in Italia e nel mondo, che ruotano attorno a quattro tematiche principali: donne, giovani, integrazione ed emergenze. Fra i principali progetti: la realizzazione di un incubatore su ruote a Kabul in Afghanistan per lo sviluppo di micro-imprese al femminile; il sostegno di un centro residenziale per ex bambini-soldato a Dungu in Congo, per favorire il loro reinserimento sociale ed economico; l’implementazione di una piattaforma online che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per persone in Italia con background migratorio; o la fornitura di un Ospedale Gonfiabile per dare una risposta concreta alle emergenze umanitarie nel mondo, con una struttura immediatamente operativa che fornisca assistenza sanitaria di qualità.

OTB Foundation, nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB, è stata creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità. La Fondazione opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi, OTB Foundation ha investito in oltre 350 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 350.000 persone.