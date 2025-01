Non hai una stampante? Questa nuova funzionalità di WhatsApp ti cambierà la vita!

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

WhatsApp continua a evolversi per offrire un’esperienza sempre più completa e intuitiva ai suoi utenti. Negli ultimi mesi, il popolare servizio di messaggistica ha introdotto diverse novità, come la trascrizione automatica dei messaggi vocali in testo, la creazione di bozze per i messaggi, e una gestione più efficace delle liste di discussione. Ma Meta, la società madre di WhatsApp, non si ferma qui.

Uno scanner per documenti direttamente nell’app

Dal 25 dicembre, con un nuovo aggiornamento, WhatsApp ha integrato uno scanner per documenti nella sua applicazione. Come annunciato sull’App Store: “Ora puoi scansionare documenti con la tua fotocamera e inviarli come documento”.

Questa funzione, accessibile dall’interfaccia di condivisione, permette di scansionare documenti in modo rapido e semplice. Basta cliccare sull’icona “+” in basso a sinistra durante una conversazione, selezionare “Documento” e poi “Scansione documento”. Dopo aver scansionato il file, l’app consente di visualizzare l’anteprima, regolare i margini, ruotare le immagini e persino modificare i colori.

Le altre novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di fine dicembre introduce anche altre funzionalità utili:

Invio di immagini e video come raccolta : ora è possibile condividere più contenuti multimediali in un unico pacchetto, anziché inviarli singolarmente.

: ora è possibile condividere più contenuti multimediali in un unico pacchetto, anziché inviarli singolarmente. Filtri e sfondi in realtà aumentata: utilizzando la fotocamera integrata nell’app, è possibile applicare effetti speciali alle foto. Per accedere a questa funzione, è sufficiente cliccare sull’icona della bacchetta magica quando si apre la fotocamera.

WhatsApp dimostra così di voler restare al passo con le esigenze degli utenti, continuando a migliorare e arricchire la propria applicazione con strumenti sempre più utili e innovativi.