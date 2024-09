Modifiche alla viabilità in viale Trissino, via Simonetti e via Alberi

Per l’esecuzione di lavori di sostituzione e potenziamento dei sottoservizi per conto di Agsm, viene prorogato dal 16 settembre al 12 ottobre il restringimento della sede stradale in viale Trissino, dalla rotatoria di via Bassano a via Alberi.Sarà sempre garantita la circolazione veicolare nella carreggiata residua, e il transito dei pedoni in sicurezza sui marciapiedi.

Nello stesso periodo, saranno chiuse in via temporanea via Simonetti e via Alberi all’intersezione con viale Trissino, per consentire il passaggio dei mezzi al lavoro nel cantiere, con inversione del senso di marcia in via Alberi da via Ruspoli a borgo Casale.