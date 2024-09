Italgelato: al tavolo della trattativa Regione e parti sociali

Prosegue in un clima dialogante e di confronto la trattativa relativa alla chiusura dello stabilimento produttivo Italgelato di Camisano Vicentino. Nella giornata di ieri, infatti, una delegazione di Italgelato ha partecipato ad un tavolo di confronto presso la sede regionale del Veneto con le parti sociali ed i rappresentanti della Direzione Lavoro regionale e coordinato dall’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro. Un’occasione per dimostrare ancora una volta il concreto senso di responsabilità che governa la gestione di operazioni così delicate, tenendo fede all’impegno preso di non voler lasciare indietro nessun lavoratore: Italgelato ha confermato che nessuno rimarrà senza lavoro ed è stata ribadita l’offerta di ricollocamento ai lavoratori interessati, sia sul territorio che in altre sedie del gruppo. I Rappresentanti della regione e la delegazione di CGIL hanno preso atto delle ragioni oggettive che hanno portato Italgelato alla necessità di chiudere lo stabilimento produttivo, proseguendo comunque nella propria attività commerciale.

I rappresentanti regionali hanno pertanto sollecitato l’avvio di una fase di ricerca di un potenziale subentrante industriale, proposta sulla quale il Gruppo Italpizza si riserva di effettuare una rapida ricognizione e valutazione di fattibilità.

Le parti si sono date appuntamento al prossimo 18 settembre c.a., per proseguire nella valutazione delle possibili soluzioni attuabili a salvaguardia delle maestranze coinvolte dal provvedimento.