Fondaco, la dichiarazione di DFS: “Decisione difficile”

Dopo un’attenta valutazione, il Gruppo DFS ha deciso di chiudere le attività commerciali presso il

Fondaco dei Tedeschi a Venezia e di non rinnovare il contratto di locazione, che scadrà a settembre

2025.

Questa difficile decisione rientra nell’ambito di una ristrutturazione generale intrapresa da DFS, che

deriva dalla situazione e dalle prospettive economiche molto critiche che DFS e il settore del travel

retail stanno affrontando a livello globale e, in particolare, dai risultati negativi del negozio di

Venezia.

Il Fondaco dei Tedeschi rimarrà aperto per una parte del primo semestre, al termine della quale sarà

chiuso per gli ultimi mesi del periodo di locazione, dedicati ai lavori di disallestimento.

In questa fase di transizione, il nostro obiettivo primario è ridurre al minimo l’impatto sociale per il

nostro personale. Ci impegniamo a tenere informati i nostri dipendenti durante tutto il processo,

lavorando a stretto contatto con i sindacati e con le autorità competenti.

Il Gruppo DFS è una società di travel retail con sede a Hong Kong. Fondata nel 1960, i suoi negozi

sono presenti nei principali aeroporti mondiali e nei centri delle città.