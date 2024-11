Da TikTok il trucco per asciugare più velocemente il bucato d’inverno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ti piace risparmiare energia? Tra i dispositivi che consumano di più, l’asciugatrice è uno dei principali. Secondo l’Agenzia per l’Ambiente e la Gestione dell’Energia (Ademe), un’asciugatrice usata a giorni alterni consuma circa 300 kWh all’anno, mentre una lavatrice ne consuma solo 100 kWh. Ecco un trucco per asciugare il bucato velocemente senza asciugatrice: costruire un deumidificatore fai-da-te.

L’idea viene dal TikToker Jonathan Coni Astuces, che ha condiviso un video visto quasi 5 milioni di volte su come realizzare un deumidificatore casalingo, utilizzando solo una bottiglia di plastica, un panno in microfibra e del sale grosso.

Per costruirlo, basta tagliare una bottiglia a metà, posizionare un panno in microfibra alla base, e riassemblare la bottiglia con la parte superiore capovolta e il tappo rivolto verso il basso. Aggiungi una buona dose di sale grosso nella parte superiore: il sale attirerà l’umidità dalla stanza, facilitando l’asciugatura del bucato.

Per massimizzare l’efficacia, Jonathan suggerisce di mettere il deumidificatore sotto lo stendino. In questo modo, non avrai più bisogno dell’asciugatrice né di aumentare la potenza del riscaldamento per far asciugare i panni rapidamente.

Le fasi

Tagliare la bottiglia

Inserire il panno in microfibra

Inserire la parte superiore della bottiglia rovesciata

Versare il sale grosso