Curiosità – A Downing Street cambiano i premier ma resta sempre Larry, il goffo gatto star dei social con 1 milione di follower

È appena iniziata una delicata convivenza al 10 di Downing Street. Dopo aver accolto a luglio il nuovo primo ministro Keir Starmer, Larry, il celebre gatto di Londra, si trova ora a dover condividere la residenza con un nuovo coinquilino: un gattino siberiano adottato dai figli del capo del governo. Larry, arrivato a Downing Street il 15 febbraio 2011, ha già visto passare sei primi ministri: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak e ora Keir Starmer. A tutti è stata affidata la missione di liberare la casa dai roditori, anche se si dice che Larry non sia particolarmente abile in questo compito. Nonostante ciò, il diciassettenne “capo dei topi” è diventato una vera e propria attrazione, con il suo account X @Number10cat, non ufficiale, che conta più di 900.000 follower.

Esiste persino un protocollo ufficiale da seguire in caso di morte di Larry. Conosciuto per essere poco amichevole con chiunque invada il suo territorio, Larry ha già avvertito il nuovo arrivato, twittando lunedì: “Il gattino sarà RESPONSABILE nei confronti di Larry”. Questo messaggio è stato pubblicato dopo che Keir Starmer ha annunciato lo stesso giorno che sua figlia tredicenne, che desiderava un pastore tedesco, ha invece ottenuto un gattino siberiano dopo una lunga estate di negoziazioni. Una scelta saggia per lo staff del Primo Ministro, poiché questa razza è nota per il suo pelo lungo e ipoallergenico. La famiglia Starmer possedeva già un gatto, Jojo, e martedì la stampa britannica si è chiesta come si sarebbe sviluppata la convivenza tra i tre felini. “Il problema che abbiamo, e che già esisteva con Jojo, è che l’unica porta del nostro nuovo appartamento è blindata, quindi installare una gattaiola è complicato,” ha spiegato il primo ministro in un’intervista alla BBC. Il predecessore di Keir Starmer, Rishi Sunak, aveva un cane, Nova. Secondo sua moglie Akshata Murty, Nova e Larry hanno avuto “scambi animati”, ma è stato Larry ad “avere la meglio”.

A conferma del ruolo di Larry nella politica britannica, esiste un piano pronto per la sua eventuale morte. Il protocollo per la morte della regina Elisabetta II era chiamato London Bridge; quello per Larry, il gatto soriano con macchie bianche, si chiama Larry Bridges.