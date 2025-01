Cornedo – Demolizioni e sgomberi sulla Destra Agno: il TAR dà ragione al Comune

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ha respinto il ricorso presentato da tre cittadini, confermando la legittimità dell’ordinanza del Comune di Cornedo che disponeva la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Il caso riguardava interventi non autorizzati su terreni agricoli classificati come ZTO F/3 ed E/2, soggetti a vincolo paesaggistico. Le opere abusive includevano strutture prefabbricate, recinzioni, pavimentazioni in ghiaia e una vasca interrata, realizzate senza i necessari permessi edilizi e in contrasto con la normativa urbanistico-paesaggistica.A seguito delle verifiche, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 142 del 18 novembre 2022, ordinando la demolizione delle opere e il ripristino dello stato originario dei luoghi entro 90 giorni. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, presentando un ricorso al Presidente della Repubblica, poi trasmigrato al TAR Veneto.

La sentenza

Con sentenza n. 88/2025, depositata il 20 gennaio, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’azione del Comune. Inoltre, il Tribunale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, quantificate in € 2.000,00.

Il giudice ha evidenziato che le opere, considerate nel loro complesso, costituivano una trasformazione urbanistica dell’area, richiedendo il permesso di costruire, e che i ricorrenti erano pienamente consapevoli delle irregolarità commesse.Soddisfazione è espressa dal sindaco, Francesco Lanaro: “Esprimo soddisfazione per l’esito giudiziario che conferma la correttezza del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale. Si tratta di un’opera abusiva situata in una delle zone più caratteristiche e suggestive del nostro territorio. L’osservanza delle norme urbanistiche è un dovere imprescindibile per chiunque desideri insediarsi stabilmente nel nostro Comune. Non ammettiamo scorciatoie.”

La vicenda, però, non è ancora conclusa: i cittadini interessati hanno l’obbligo di procedere con gli abbattimenti. In caso contrario l’area passerà di diritto al patrimonio comunale. Il Comune provvederà poi allo sgombero e alla demolizione delle opere abusive, riportando l’area al suo stato originario.