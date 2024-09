Carletti e Cilloni dei Nomadi: concerto benefico al Castello di Romeo

Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi sono i due grandi nomi della musica italiana attesi giovedì 5 settembre sul palco del Castello di Romeo per l’evento dedicato alla solidarietà “Un Giorno Insieme”.La serata, con inizio alle 20, è organizzata dall’ASD Karibu Baskin di Montecchio Maggiore nell’arena dell’estate culturale montecchiana che potrà accogliere fino a 500 spettatori.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di nomi illustri del panorama musicale italiano. Tra i protagonisti più attesi, Beppe Carletti e Yuri Cilloni. Carletti, fondatore e tastierista della storica formazione, è una figura di riferimento della musica italiana, con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Al suo fianco, Yuri Cilloni, voce della band dal 2017. Insieme, i due artisti proporranno alcuni dei più grandi successi dei Nomadi accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso la storia del gruppo.

L’evento verrà aperto dal progetto Lucio Live Music, seguito da Matteo Frealdo e Daniele Campesan, e da Fabio Cailotto e Maurizio Mecenero dei Café Racers, nota tribute band dei Dire Straits. A condurre la serata sarà Emma Dalla Benetta, madrina dell’evento, affiancata dal comico Gianni Bedin.

L’ingresso è libero, con offerta responsabile. Il ricavato verrà interamente devoluto a sostegno delle attività ludico-sportive dell’ASD Karibu Baskin Montecchio Maggiore. Questa società, che conta circa 70 atleti tesserati, si distingue per aver introdotto in città il Baskin, disciplina che permette a ragazzi diversamente abili e non, di praticare insieme lo sport quale mezzo di inclusione sociale. Durante la manifestazione, i giovani atleti del Karibu Baskin si occuperanno dell’assistenza al pubblico.

In caso di maltempo il concerto verrà spostato all’interno del Cinema Teatro Parrocchiale San Pietro.

«Invito i cittadini a partecipare a questo imperdibile appuntamento che coniuga grande musica italiana, inclusione e solidarietà», dichiara il sindaco Silvio Parise. «Il Baskin, infatti, è molto più di uno sport: permette ai giovani con diverse abilità di crescere insieme, di imparare il valore del rispetto e della collaborazione per costruire assieme un futuro più inclusivo. La presenza di artisti del calibro di Beppe Carletti e Yuri Cilloni, che arriveranno in città per sostenere con tutti noi questa causa, è motivo di grande orgoglio per Montecchio Maggiore».