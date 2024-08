A Chiampo scuole più sicure: rinnovamento del piazzale alle elementari del capoluogo ed eliminazione delle barriere architettoniche

L’estate è il momento ideale per realizzare interventi di manutenzione nei nostri edifici scolastici e siamo lieti di informarvi sui prossimi lavori programmati dalla nostra amministrazione nell’ambito del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Il progetto mira a rendere tutte le nostre scuole pienamente accessibili, abbattendo le barriere architettoniche motorie, sensoriali e cognitive. Gli edifici scolastici interessati dagli interventi saranno:

• Scuola dell’Infanzia “F. Corradi” (pl. Fogazzaro)

• Scuola dell’Infanzia “F. Corradi” (pl. Bellini)

• Scuola Primaria “S. G. Bosco”

• Scuola Primaria “Zanella”

• Scuola Primaria “D. P. Mistrorigo”

• Scuola “G. Fontana”

• Scuola Secondaria “S. Negro”

Il sindaco di Chiampo, Filippo Negro dichiarato: “Questi interventi rappresentano un passo importante verso una Chiampo più inclusiva e accessibile, garantendo a tutti i nostri cittadini, in particolare agli studenti e al personale scolastico, un ambiente sicuro e accogliente. Siamo orgogliosi di intraprendere questo progetto e continueremo a lavorare con impegno per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.”

Ecco una panoramica degli interventi previsti:

• Adeguamento dei servizi igienici: Saranno installati servizi igienici accessibili per le persone con difficoltà motoria.

• Inserimento di rampe e rampette: Costruiremo rampe per superare brevi dislivelli all’interno degli edifici, facilitando gli spostamenti.

• Percorsi podotattili: Installeremo percorsi tattili per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità visiva.

• Mappe e targhe tattili: Realizzeremo mappe tattili delle piante degli edifici e installeremo targhe tattili sui corrimani per una migliore orientazione.

• Aggiunta di corrimano: Dove necessario, sarà aggiunto un secondo corrimano per migliorare la sicurezza.

• Installazione di montascale: Implementeremo montascale per facilitare l’accesso ai piani superiori.

• Strisce antisdrucciolo: Installeremo strisce antisdrucciolo sulle pedate delle scale per prevenire scivolamenti.

• Adeguamento dei pulsanti elettrici e sensori di movimento: Installeremo pulsanti elettrici e sensori di movimento nei bagni per disabili.

• Sistemazione delle pavimentazioni esterne: Ripareremo le pavimentazioni esterne degradate degli edifici per garantirne la sicurezza e l’accessibilità.

• Realizzazione di parcheggi per disabili: Creeremo parcheggi dedicati alle persone con disabilità nelle aree esterne degli edifici scolastici.

