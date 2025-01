Ospedale di Santorso: continua a crescere Ortopedia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Aumenta l’attività chirurgica e ambulatoriale, si riducono fin quasi ad azzerarsi le liste di attesa, e si ampliano ulteriormente gli ambiti di specializzazione: sono questi i risultati raggiunti nel corso del 2024 dall’Ortopedia dell’ospedale di Santorso, che per il 2025 punta a una ulteriore crescita grazie anche a nuovi importanti progetti.

I numeri parlano di 2.225 interventi chirurgici eseguiti lo scorso anno, 118 in più rispetto al 2023: di questi ben 462 hanno riguardano l’impianto di protesi, con una crescita in particolare per quelle di anca (289 contro 259). In forte aumento anche le prestazioni ambulatoriali, con 18.469 visite eseguite, 1.391 in più rispetto al 2023.

Significativo è anche il confronto con il 2019: gli interventi sono stati 1.618 in più le prestazioni ambulatoriali addirittura 7.615 in più.

«Questi numeri – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – confermano una volta di più l’impegno di questa Direzione nel rilancio dell’ospedale di Santorso, che per quanto riguarda l’Ortopedia ha portato ad un livello di attività come mai in precedenza. E questo, va sottolineato, pur in presenza a Bassano e Asiago di due reparti di Ortopedia di alto livello. Oggi abbiamo tre Ortopedie di qualità, con un’attività in costante crescita, sempre più attrattive, e in questo contesto l’ospedale di Santorso sta facendo al meglio la propria parte.

A spiegare nel dettaglio i risultati raggiunti, al di là dei numeri, è il dott. Andrea Micaglio, direttore dell’U.O.C. Ortopedia dell’ospedale Alto Vicentino: «Grazie ad un grande impegno di tutta l’équipe, che ha consentito tra le altre cose di organizzare due sabati di apertura straordinaria per l’attività ambulatoriale, abbiamo quasi azzerato le liste di attesa. Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici, è cresciuta l’attività protesica così come gli interventi sulle patologie del piede e della spalla e abbiamo introdotto un percorso dedicato per la chirurgia della mano. Parallelamente è cresciuta ulteriormente anche l’attività di chirurgia ortopedica pediatrica, per la quale possiamo dire che Santorso è oggi un punto di riferimento».

Proprio i pazienti pediatrici sono al centro di un’importante novità per il 2025: «L’Azienda ha ricevuto recentemente l’autorizzazione a istituire una Unità Operativa Semplice di Ortopedia Pediatrica – conclude il dott. Micaglio -, con la prospettiva di rafforzare ulteriormente la nostra attività in questo ambito, e stiamo lavorando insieme ad altre specialità, come ad esempio l’ORL, per costituire un polo multi specialistico pediatrico, naturalmente in stretta collaborazione con la Pediatria di Santorso che è come noto un punto di forza dell’ospedale di Santorso e un’assoluta garanzia per i piccoli pazienti e i loro genitori».