Violenza a Cortina, rissa tra giovani: all’ospedale in 5

Escalation di violenza a Cortina d’Ampezzo, due aggressioni in pieno centro in pochi giorni. Un branco di sette ventenni, dalla descrizione delle vittime si pensa siano romani, in due giorni ha seminato il terrore per le vie di Cortina, mandando in ospedale cinque ragazzi e allontanandosi poi a bordo di un’auto nera.

“Si sono tolti la cintura, poi ci hanno preso a cinghiate”. È il racconto di una delle vittime delle aggressioni messe a segno dal branco, l’ultima è avvenuta la sera del primo gennaio in Corso Italia, in pieno centro a Cortina d’Ampezzo. Si tratta del secondo episodio in due giorni nel giro di poche centinaia di metri. Le vittime delle aggressioni sono alcuni ragazzi di Treviso – tutti minorenni, a parte uno – che avevano raggiunto la cittadina ampezzana per le vacanze invernali. Gli aggressori, stando al racconto delle vittime, sarebbero alcuni ventenni che già il giorno prima, la sera di San Silvestro, avrebbero picchiato due ragazzi di 15 anni in un disco bar. Le vittime, che in parte hanno registrato con dei video l’aggressione e i loro autori, li hanno descritti come un gruppetto di sette persone, originarie di Roma. La Polizia ha svolto i primi accertamenti e identificato parte degli aggressori.