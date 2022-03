VENETO – Vincita all’Eurojackpot: è caccia al fortunato

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Chioggia baciata dalla dea bendata ed è caccia al fortunato: nell’estrazione di venerdì scorso infatti un giocatore ha vinto ben 457 mila euro all’Eurojackpot. Si tratta di un gioco a cui partecipano 18 Paesi europei, che prevede la puntata di 5 numeri su 50 e due cosiddetti Euronumeri su 10.

Il vincitore ha realizzato un ricchissimo 5+1 nel Punto di vendita Sisal gestito da Fabio Casson che si trova in Corso del Popolo 1380 a Chioggia, dove il vincitore si era recato per mettere in gioco la sua schedina.