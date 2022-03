VICENZA – Lite in corso fra stranieri: anche il traffico è rallentato (VIDEO)

Ore 18 – Si stanno vivendo momenti di tensione in Corso San Felice a Vicenza. Davanti ai passanti e agli automobilisti è in corso una lite fra extracomunitari. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi delle forze dell’ordine (Polizia Locale e Guardia di Finanza). Non è ancora noto se vi siano feriti e quali siano le cause della lite. Lungo Corso San Felice e Viale Verona il traffico è molto rallentato