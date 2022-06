VENETO – Vitella cade in un burrone, salvata dai vigili del fuoco (FOTO)

Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 149 in una zona impervia in località Malga Piz nel comune di Alano di Piave in provincia di Belluno per il recupero di una vitella caduta in un burrone.I pompieri volontari del Basso feltrino appurato l’impossibilità del recupero da terra hanno fatto intervenire l’elicottero.Il bovino incolume è stato imbragato e issato con gancio baricentrico dell’elicottero AW139 del reparto volo di Venezia e depositato in una zona sicura dove è stato preso in consegna dal proprio allevatore.