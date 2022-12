VENETO – Tir si ribalta in autostrada: ferito l’autista (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco stamattina alle 6 sull’autostrada A22 al km 224, tra gli svincoli di Affi e Verona Nord, per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava mele: ferito l’autista.I pompieri arrivati da Verona, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. L’autostrada in direzione Sud è stata chiusa al traffico per consentire il recupero del mezzo incidentato. Sul posto la polizia stradale e il servizio di assistenza autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.