VENETO – Si sloga la caviglia camminando e chiama il Soccorso Alpino

Attorno alle 14.20 di ieri la Centrale del 118 è stata allertata a seguito dell’infortunio di un escursionista nella zona di Malga Praolongo, sopra Prada. Il 56enne di Caprino Veronese (VR), che si trovava assieme alla compagna, messo male un piede si era probabilmente slogato una caviglia. Poiché l’ambulanza non poteva raggiungere il luogo dell’incidente, due soccorritori – che stavano partecipando non distante a un’esercitazione di ricerca del Soccorso alpino e di quello speleologico – hanno caricato a bordo della propria jeep l’infermiere dell’ambulanza e hanno raggiunto l’infortunato. Una volta immobilizzato il piede, l’uomo è stato fatto salire, per poi essere accompagnato alla strada e da lì trasferito sull’ambulanza partita in direzione di Peschiera.