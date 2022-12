VENETO – Scontro tra due auto: ferita una donna (FOTO)

Poco prima delle 22:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pignan a Piombino Dese in provincia di Padova per un incidente tra due auto: ferita una donna.

I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno messo in sicurezza la Lancia Y finita nel fossato adiacente la strada, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferita in ospedale a Camposampiero.Illeso il conducente dell’Audi A4, La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte.