VENETO – Scontro tra due auto e un mezzo pesante: 2 feriti

Martedì alle 9:00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale SR 53 di Treviso, dall’aeroporto verso Paese, per un incidente tra due auto un mezzo pesante: due feriti.I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i conducenti delle due auto, feriti lievemente sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem.Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.