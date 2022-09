VENETO – Scontro auto-scooter: morto 48enne (FOTO)

Poco prima delle 14 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Terraglio a Preganziol in provincia di Treviso per un incidente tra un’auto e uno scooter: deceduto sul colpo il 48enne, conducente delle due ruote. La vittima si chiamava Roman Emiliano Zapata, un argentino residente a Roma. I pompieri arrivati da Treviso con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto finita fuori strada il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. Purtroppo il medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte dello scooterista, un rider, straniero. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.