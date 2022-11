VENETO – Sbanda e finisce nel fossato con l’auto: morto 60enne (FOTO)

Poco dopo le 20:30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SR53 Via Postumia Est, a Fagarè di San Biagio di Callalta provincia di Treviso per la fuoriuscita autonoma improvvisa di un’ autovettura finita nel fossato a bordo strada: deceduto il conducente. I pompieri arrivati da Treviso con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente.Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 60enne, P.M. le sue iniziali.