VENETO – Sbanda e finisce con l’auto contro un tir: morto 24enne

Drammatico incidente nella notte tra domenica e lunedì: un 24enne di origini marocchine, residente a Soave, ha perso la vita lungo la sp38 in località Offia, a San Bonifacio, quando la sua auto è entrata in collisione con un tir, per ragioni ancora a da appurare. A quanto sembra, il guidatore avrebbe perso controllo del mezzo imoboccando una curva a destra verso Belfiore, invadendo la corsia opposta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Caldiero, che si sono messi con divaricatori e cesoie a lavorare per liberare l’uomo, ma ormai era troppo tardi e il personale del 118 ha dovuto constatarne il decesso. Illeso il conducente del tir. Le operazioni si sono concluse verso le 3.