VENETO – Ritrovato morto dai cacciatori: era scomparso mentre era con la badante

Triste epilogo nella vicenda legata alla disperata ricerca nel veneziano di Raffaele Conserva. L’uomo è stato ritrovato morto ieri 8 dicembre e in avanzato stato di decomposizione. A scorgere il corpo sono stati alcuni cacciatori in un fossato nel territorio comunale di Pasiano. L”anziano di Cinto Caomaggiore era scomparso ad Azzano il 5 novembre scorso, mentre era assieme alla badante.

Raffaele Conserva, 85 anni, viveva solo a Cinto Caomaggiore. L’uomo aveva raggiunto la cittadina friulana di Azzano insieme alla badante, poi lei era scesa per andare alla Casa di Emmaus di via Saccon, dove era stato allestito un mercatino dell’usato. L’anziano pensionato era rimasto in auto e da quel momento non si avevano più notizie. Le ricerche si erano estese da Chions ad Azzano e anche nel Veneziano, dove l’uomo sarebbe stato avvistato un sabato sera proprio nel paese in cui viveva.

Conserva potrebbe essersi allontanato da solo, questa l’ipotesi più probabile, scendendo dall’auto per fare due passi. Ma poi potrebbe essersi perso, disorientato. La badante sosteneva di essersi assentata soltanto una mezz’oretta. Quando è tornata alla macchina, l’uomo non c’era più. Prima lo aveva cercato da sola nei dintorni del paese, dopodiché aveva allertato suo marito e il loro figlio: insieme avevano passato al setaccio la zona, poi si sono presentati in caserma a Portogruaro per denunciare la scomparsa dell’anziano.