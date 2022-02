VENETO – Respira monossido di carbonio, 82enne trovato morto in casa

Tragedia ieri mattina a Cusignana di Giavera del Montello: un uomo di 82 anni, Sergio Ceneda, è morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio scaturite da una stufa economica a legna. L’allarme era stato lanciato dalla vicina, perché l’uomo non rispondeva al campanello. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, sono entrati nell’abitazione ma non c’era niente da fare: l’uomo, ex agricoltore ora in pensione, era già morto, trovato in casa con un accendino in mano, probabilmente colto da un malore proprio mentre stava per accendere la stufa, che ha immediatamente saturato di fumo gli ambienti. Anche il cane dell’uomo è stato trovato morto. I tentativi di rianimazione sono stati vani: i paramedici hanno dovuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia mortuaria di Montebelluna.