VENETO – Ragazzo di 23 anni scompare: la famiglia lo cerca, appelli sui social

A Palazzolo di Sona (Verona) si cerca il 23enne Davide Dal Castello. L’appello è stato diramato sui social. Da diverse ora non si hanno sue notizie dopo che si è allontanato da casa nella giornata di mercoledì 12 ottobre. Lo cercano anche Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Le ricerche si concentrerebbero nella zona di via Barbarago. Non sono chiare le intenzioni che lo hanno portato ad allontanarsi da casa.