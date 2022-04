VENETO – Quarantenne scompare nel nulla: ricerche in corso

Matteo Melchiori, 40 anni di Feltre,è scomparso da un giorno e oggi la prefettura di Belluno ha attivato il Piano provinciale per la ricerca persone scomparse. Matteo è sparito dalla propria abitazione di Feltre zona di via Trevigiana 17. Si è allontanato verso le 9:30 di ieri, 19 aprile, in auto, una Jeep Compass di colore bianco targata GD 125 PP. Indossa pantaloni jeans, maglia di colore scuro, giacchetto gilet in tela e scarpe basse nere. Chiunque abbia informazioni è pregato di mettersi in contatto con il Comando compagnia dei carabinieri di Feltre al n. 0439/848100 o attraverso il numero di emergenza 112.