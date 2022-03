VENETO – Perde la bici e resta incrodato sul monte

Ieri pomeriggio, alle 17.30, il Soccorso alpino di Belluno è stato attivato dalla Centrale del Suem, a causa di un uomo rimasto bloccato sopra un salto verticale nel tentativo di recuperare la propria mountain bike. S.S., 60 anni, di Belluno, stava percorrendo con una bici a pedalata assistita il sentiero che da località La Fossa, sopra Pascoli, conduce in Val de Medon. Arrivato in un tratto in cui il percorso si fa stretto e impegnativo, la bicicletta gli è scivolata ed è ruzzolata fino al torrente. Nel tentativo di scendere per recuperarla, il ciclista era però stato costretto a fermarsi 25 metri più a monte, bloccato dal versante franoso. Sei soccorritori sono risaliti dal basso dalla Val Medon e hanno aggirato il tratto franato percorrendo un viaz. Una volta dall’uomo, lo hanno assicurato e calato assieme a un soccorritore fino al greto del torrente. Dopo aver attraversato con lui il corso d’acqua, hanno caricato la bici sul fuoristrada e lo hanno accompagnato a casa.