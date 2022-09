VENETO – Percepiva il reddito di cittadinanza e aveva 74 auto intestate: indagata nomade (senza patente)

La 40enne V.T. percepiva il reddito di cittadinanza ma era anche titolare di un’attività di commercio di automobili usate: ne aveva intestate 74 in tre anni, di cui 58 coinvolti in incidenti stradali. La storia la racconta oggi Il Gazzettino, e parte da un’indagine del pubblico ministero Sergio Dini a Saonara, in provincia di Padova su una quarantenne italiana che risiede nel campo nomadi di Vigonza. Si ipotizza un’indagine per frode assicurativa e intestazione fittizia di beni nei confronti della donna, che non aveva neppure la patente di guida: l’ipotesi investigativa è che la donna funga da prestanome. L’indagine è partita proprio dal reddito di cittadinanza. Il quotidiano riferisce anche che la quarantenne ha precedenti penali per truffa. Ora si vuole appurare se tra quelle a lei intestate vi siano auto riconducibili a furti, rapine o altri crimini come le truffe dello specchietto, di cui decine sono stati i casi registrati negli ultimi anni alla periferia di Padova.