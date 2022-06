VENETO – Modella di 26 anni trovata morta in casa

Un malore improvviso, nella notte tra venerdì e sabato, ha messo fine alla vita di una ragazza trevigiana di 26 anni, Sara Pegoraro, che di lavoro faceva la modella.

La tragedia si è consumata nella casa in cui la ragazza viveva con la madre che l’ha trovata esanime, a Treviso. Inutili i soccorsi lanciati al 118. Già venerdì mattina Sara era stata colta da un malore nei pressi di un supermercato a Villorba, ed era finita in un fossato. La 26enne era stata trasportata al pronto soccorso del Ca’ Foncello per le cure del caso.

La Procura di Treviso non ha ancora firmato il nullaosta per restituire la salma alla famiglia ma è stato aperto un fascicolo d’inchiesta, per ora senza indagati, per il reato di “morte come conseguenza di altro reato”. Gli inquirenti hanno chiesto, infatti, vengano svolti degli esami ematici e non si esclude possa essere ordinata un’autopsia. Il sospetto è che la ragazza possa aver ricevuto da qualcuno sostanze stupefacenti che potrebbero indirettamente averne causato la morte.