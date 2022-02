VENETO – Merce a contatto con alimenti non a norma: maxi-sequestro di 70mila prodotti

La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato oltre 70mila materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti che non avevano le caratteristiche tecniche idonee e le attestazioni di conformità in tema di igiene e sicurezza alimentare.

L’intervento ha permesso di rinvenire oltre settantamila articoli esposti in vendita – come bicchieri, piatti, sacchetti gelo, contenitori per freezer e vaschette per asporto di cibi – recanti l’apposizione del noto simbolo di conformità alla specifica normativa, dalle Fiamme Gialle ritenuta illegittima poiché il negoziante non è stato in grado di documentare la presenza delle prescritte corrispondenti certificazioni e test di conformità.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro e l’esercente, cittadino extracomunitario, in qualità di legale rappresentante della società, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di frode contro le industrie nazionali e frode nell’esercizio del commercio.