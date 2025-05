Veneto – Massacra la moglie di botte davanti al figlio minorenne che lo fa arrestare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ha picchiato la moglie davanti ai figli minorenni, ma uno di loro ha avuto il coraggio di chiamare il 112 e far scattare l’intervento dei carabinieri. È accaduto la sera del 18 maggio a Borgo Veneto, nel Padovano. I militari della stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile di Este sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato in flagranza differita un 39enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce ai danni della moglie, una 41enne dell’Est Europa.

L’aggressione è avvenuta al culmine dell’ennesima scenata di gelosia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era ossessionato dall’idea di un presunto tradimento e ha trasformato la sua paranoia in violenza: ha picchiato la moglie, insultandola e minacciandola di morte, proprio sotto gli occhi dei figli.

A confermare i fatti anche le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza domestico, installato dallo stesso uomo per controllare la consorte. Un elemento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Su disposizione della Procura di Rovigo, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente. Il 21 maggio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico, in un luogo diverso da quello in cui vivono la vittima e i suoi figli.

I carabinieri ribadiscono la piena disponibilità ad accogliere e tutelare tutte le donne che si trovano in situazioni di violenza domestica.