VENETO – Malore alla guida del furgone, finisce contro un’abitazione: ferito (FOTO)

Alle 15:00 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Cansiglio nella frazione di Cornei nel comune di Puos D’Alpago in provincia di Belluno per un furgone finito sotto il piano stradale contro un’abitazione per il malore del conducente, rimasto ferito.L’uomo è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. I pompieri arrivati da Belluno con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo e iniziato le operazioni di recupero.Il furgone è stato rimesso in strada e portato via dal carro attrezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.