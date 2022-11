VENETO – Malore al volante, finisce con l’auto contro un muro (FOTO)

Alle 10:25, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tommaseo a Padova per un’auto finita contro il muro di un edificio dopo la perdita di controllo del conducente per un malore.

I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’anziano alla guida è stato preso in cura dal personale del Suem, dopo un primo intervento di soccorso dei carabinieri accorsi per primi.

I vigili del fuoco hanno poi eseguito un controllo statico dell’edificio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.