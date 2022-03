VENETO – Lega e pesta a sangue anziano: 36enne arrestato

Nella serata di ieri intorno alle 19, un 83enne di Pieve di Soligo, Adriano Armellin, è stato legato e malmenato nella sua abitazione da un 36enne di origine marocchina. L’uomo è ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa delle ferite riportate; l’aggressore è in carcere, a Santa Bona, accusato di tentata rapina aggravata in attivazione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, il 36enne marocchino si sarebbe introdotto illegalmente nell’abitazione di Armellin per poi aggredirlo, legarlo con delle corde trovate in uno sgabuzzino e picchiarlo selvaggiamente a sangue. Una volta tentata la fuga però, è stato notato dai vicini, che vedendo l’anziano ai piedi delle scale inerme hanno bloccato l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri. A quanto emerso, il marocchino, tentando la fuga, si sarebbe ferito in maniera seria ad una gamba, forse cadendo da un balcone a tre metri d’altezza. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato a Conegliano per ricevere cure. Tutto propenderebbe per un semplice furto terminato però in rapina. La casa dell’anziano è ora sotto sequestro.