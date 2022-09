VENETO – Investito un pedone, morto un uomo di 58 anni

Alle 6:30, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Portobuffole a Mansuè per l’investimento di un pedone da parte di un’autovettura: deceduto un 58enne straniero. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza l’area. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il personale medico del SUEM, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.