VENETO – Infortunio in montagna, 82enne soccorso con l’elicottero

Attorno alle 14.40 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un infortunio accaduto all’interno di Casera Erte in Nevegal. Un 82enne di Belluno, che si trovava con altre persone, aveva infatti riportato una ferita alla testa e un sospetto trauma cranico. Sbarcati in hovering nelle vicinanze della Big Bench prossima alla Baita, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure all’anziano. Una volta imbarellato, l’uomo è stato issato a bordo con un verricello di una ventina di metri e trasportato all’ospedale San Martino.