VENETO – Infortunata in montagna, recuperata dal Soccoro Alpino

Attorno alle 16.20 di ieri il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato per un’escursionista, che si era fatta male a seguito di una scivolata sul sentiero della Valclusa. Una squadra è partita da località La Muda e ha risalito il sentiero per 300 metri di dislivello, finché non ha incontrato la donna, una 63enne tedesca, partita assieme a tre compagni, dopo aver pernottato al Rifugio Pramperet. L’infortunata, con un probabile trauma al polso, è stata assistita dai tre soccorritori nel rientro a valle e accompagnata poi fino in pronto soccorso.