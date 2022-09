VENETO – Incidente sul lavoro in una cantina: morto un operaio, grave il collega che ha tentato di salvarlo

Tragico incidente sul lavoro, l’ennesimo, a Verona nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre: secondo le prime informazioni raccolte intorno alle 11.30 un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere caduti dentro una cisterna all’interno della cantina Vini Pasqua, in via Belvedere.

Dalle prime frammentarie notizie sembra si tratti di due operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione su un silos. Il primo, dopo aver inalato i vapori, avrebbe perso i sensi cadendo all’interno. Il secondo, nel tentativo di soccorrere il collega, saliva rapidamente le scale esterne per arrivare in vetta ma perdeva l’equilibrio cadendo e sbattendo violentemente la testa a terra. L’uomo caduto nel silos è deceduto mentre l’altro è stato elitrasportato in ospedale a Borgo Trento in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Verona e i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero di Verona Emergenza. Presenti anche i carabinieri e il personale Spisal per accertare eventuali responsabilità.