VENETO – Incidente in autostrada: 3 persone ferite, soccorsi anche 5 cani (FOTO)

Alle prime luci dell’alba di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra Monselice e Boara per un incidente tra 2 auto: 3 persone ferite, coinvolti anche 5 cani.

L’incidente è avvenuto tra due auto tra cui una con un carrello per trasporto animali con all’interno 3 cani, mentre altri 2 erano all’interno di un box nell’altra vettura.I vigili del fuoco arrivati da Este e Padova, anche con l’autogru’, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre tre i 3 feriti venuti fuori autonomamente, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem.