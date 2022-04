VENETO – Incidente in A4, auto tampona camion: 1 morto (FOTO)

Alle 5:30 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste per il tamponamento di un camion da parte di una vettura: deceduto l’automobilista Diego Inversi di 33 anni, ne avrebbe compiuti 34 a maggio. Il giovane era residente a Spilimbergo in provincia di Pordenone. I pompieri arrivati da San Donà, Mestre e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Niente da fare per l’automobilista, morto sul colpo, come accertato dal medico del SUEM.