VENETO – Incendio tra 2 ville: bruciate pompeiana e un’auto (FOTO)

Alle 7:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavalieri di Vittorio Veneto a Bartolomeo di Breda di Piave in provincia di Treviso per un incendio che ha bruciato una pompeiana e un’auto tra due abitazioni: nessuna persona è rimasta ferita. Si sono vissuti attimi di grande apprensione con le fiamme alte e il fumo denso nero visibile da lontano.I pompieri arrivati da Conegliano e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme dell’auto e della pompeiana e due ricoveri attrezzi agricoli, riuscendo a evitare l’estensione del rogo alle due abitazioni che sono state lambite dalle fiamme.