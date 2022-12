VENETO – In fuga sull’auto rubata, poi scappa a piedi: bloccato 42enne marocchino

Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 42enne di nazionalità marocchina che, intercettato ad un incrocio tra via Montello e via Piave del Comune di Caerano San Marco alla guida di una Fiat Uno risultata compendio di furto denunciato lo scorso 17 novembre dalla proprietaria, per sottrarsi al controllo di una pattuglia dell’Arma che lo aveva riconosciuto, partiva a forte velocità quindi percorreva alcune centinaia di metri sino alla via Rive di Montebelluna nelle adiacenze di un terreno agricolo.Qui lo straniero proseguiva la sua fuga a piedi per circa 500 metri inseguito dai militari che riuscivano infine a raggiungerlo e a bloccarlo nonostante lo stesso continuasse a opporre resistenza. L’arrestato si trova ora in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.